Юрист вважає, що указ про відставку Авакова треба виконувати

Харків. 7 лютого. УНІАН. Рішення Президента про відставку голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА треба виконувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції сказав доцент кафедри конституційного права Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого Федір ВЕНІСЛАВСЬКИЙ.

Ф.ВЕНІСЛАВСЬКИЙ сказав, що рішення Харківської обласної ради є цілком правомірним.

«Обласна рада за своїми повноваженнями могла висловити недовіру представнику обласної державної організації. Обласна рада мала дотриматися процесуальних аспектів винесення цього рішення», - сказав Ф.ВЕНІСЛАВСЬКИЙ.

Коментуючи процесуальну недосконалість винесеного Харківської обласною радою рішення, фахівець зауважив, що «наявність звіту губернатора не є необхідною передумовою для вирішення питання про його відставку».

На думку Ф.ВЕНІСЛАВСЬКОГО, оскаржити наказ Президента «гіпотетично можна», але всі нюанси були додержані, наказ був доведений до відома губернатора, тому говорити про те, що мали місце якісь порушення, немає підстав.

«Якщо має місце указ Президента, а Президент діє згідно з Конституцією, то, я вважаю, оскаржити рішення обласної ради, з точки зору юридичної, особливих шансів немає», - наголосив Ф.ВЕНІСЛАВСЬКИЙ.

На думку юриста, призупинити указ Президента може тільки той суд, який «уповноважений розглядати таку категорію справ, тобто це швидше за все або окружний адміністративний суд Києва, або Вищий адміністративний суд».

Коментуючи рішення Апеляційного адміністративного суду Харківської області, яким було призупинене рішення обласної ради, юрист відзначив, що «це не зупиняє дії Указу Президента».

«Це лише вільна інтерпретація окремого чиновника», - зазначив Ф.ВЕНІСЛАВСЬКИЙ, коментуючи заяву заступника голови Харківської ОДА Сергія СТОРОЖЕНКО про те, що з призупиненням рішення облради Указ Президента «завис у повітрі».

«Поки рішення Президента не відмінено, його треба виконувати», - резюмував Ф.ВЕНІСЛАВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією заступника губернатора Сергія СТОРОЖЕНКА, 6 лютого Харківський апеляційний адміністративний суд у відповідь на скаргу А.АВАКОВА відмінив постанову суду нижчого рівня і призупинив рішення сесії Харківської облради про висловлення недовіри А.АВАКОВУ.

3 лютого Харківська облрада на 53-ій сесії висловила недовіру голові облдержадміністрації А.АВАКОВУ. Питання про недовіру губернатору було внесене фракціями Партії регіонів і Комуністичної партії. За це рішення проголосували 105 депутатів із 107 присутніх (в облраді 150 депутатів). На сесії не було заслухано звіту губернатора. Своє рішення депутати мотивували, зокрема, тим, що А.АВАКОВ використовує адміністративний ресурс під час виборів Президента України.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 5 лютого 2010 р. підписав указ «Про відставку голови Харківської обласної державної адміністрації».

Після виходу указу про свою відставку А.АВАКОВ 5 лютого заявив, що вважає указ незаконним.

Як повідомляв УНІАН, у 2006 р депутати Харківської облради висловлювали недовіру А.АВАКОВУ. Верховний суд України скасував рішення облради як таке, що було ухвалене з порушенням.