Камчатний важає, що порушення до виборів вплинуло на голосування

Харків. 7 лютого. УНІАН. Порушення виборчого законодавства на підготовчому етапі до дня голосування значно вплинули на результати волевиявлення громадян Харківської області.

Про це, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про вплив порушень у день виборів на результат голосування, заявив народний депутат України Валерій КАМЧАТНИЙ.

«Я розділяю порушення виборчого законодавства на дві групи: це ті фальсифікації, які мали місце на підготовчому етапі до дня голосування, і, на мій погляд, на прикладі Харківської області, вони є такими, що значним чином вплинули на волевиявлення громадян», - заявив В.КАМЧАТНИЙ.

Уточнюючи, які саме порушення до дня виборів мали місце, депутат сказав: «Це різного роду технологічні схеми, стимуляції виборців до голосування, їх підкуп, брудні технології щодо організації псевдострайків працівників міськелектротрансу, наприклад, які викликають негативні відношенню до одного з кандидатів у президенти, це різного роду гречка чи олія, що розноситься. Оце, на мій погляд, є тими технологіями, які значною мірою впливають на волевиявлення громадян».

При цьому В.КАМЧАТНИЙ нагоосив, що в день виборів представники кандидата на пост Президента Юлії ТИМОШЕНКО змогли вдало проконтролювати хід голосування і не допустити значних фальсифікацій.

«У день голосування ми зуміли забезпечити ефективний контроль. В день голосування фальсифікації меншою мірою вплинули в Харківській області», - підкреслив В.КАМЧАТНИЙ.

Депутат зазначив, що порушення в день виборів ретельно документуються, і в подальшому щодо них буде ухвалюватися відповідне рішення.

«По кожному порушенню складається акт. У тих випадках, коли це потребує негайного припинення порушення, ми звертаємося до правоохоронних органів, або дільничних комісій, або судів. Більшу частину таких скарг ми накопичуємо, потім будемо дивитися по статистиці, аналізувати закон і дивитися, на скільки ці порушення вплинули на результати волевиявлення в тій чи іншій дільниці, по тому чи іншому округу. І відповідним чином будемо ухвалювати рішення, що будемо робити з ним далі», - резюмував В.КАМЧАТНИЙ.