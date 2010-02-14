Януковича оголосили Президентом
Центральна виборча комісія 14 січня 2010 року оголосила офіційні результати виборів…
Центральна виборча комісія офіційно оголосила лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України.
Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому засіданні комісія за результатами опрацювання 100% протоколів окружних виборчих комісій встановила офіційні результати повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого.
Згідно з результатами, оприлюдненими ЦВК, за В.ЯНУКОВИЧА проголосувало 48,95% виборців, за Тимошенко - 45,47%.
В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 12 млн. 481 тис. 266 виборців, за Ю.ТИМОШЕНКО – 11 млн. 593 тис. 357 виборців.
Таким чином, розрив між двома кандидатами становить 3,48% голосів.
Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців (1 млн. 113 тис. 51).
Визнано недійсними 1,19% (305 тс. 837 бюлетенів).