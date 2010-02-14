Януковича оголосили Президентом

Центральна виборча комісія офіційно оголосила лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому засіданні комісія за результатами опрацювання 100% протоколів окружних виборчих комісій встановила офіційні результати повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого.

Згідно з результатами, оприлюдненими ЦВК, за В.ЯНУКОВИЧА проголосувало 48,95% виборців, за Тимошенко - 45,47%.

В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 12 млн. 481 тис. 266 виборців, за Ю.ТИМОШЕНКО – 11 млн. 593 тис. 357 виборців.

Таким чином, розрив між двома кандидатами становить 3,48% голосів.

Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців (1 млн. 113 тис. 51).

Визнано недійсними 1,19% (305 тс. 837 бюлетенів).