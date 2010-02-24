Думки українців про перенесення виборів мерів - опитування

Харків. 24 лютого. УНІАН. Майже половина українців зв`язує перенесення виборів до місцевих рад з політичними іграми або відсутністю бюджету, такого висновку дійшли експерти Інституту Горшеніна на основі проведеного ними опитування щодо ухваленої Верховною Радою постанови про відміну рішення призначити на 30 травня виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

27,1% респондентів назвали причиною перенесення місцевих виборів в Україні відсутність бюджету країни для їх проведення, 20,9% зв`язують рішення парламенту з політіграми у вищих ешелонах влади.

17,4% респондентів вважають, що основною причиною рішення є прагнення новообраного президента сформувати свою команду на місцях. 17,6% опитаних було важко назвати причину рішення Ради.

9% українців вважають причиною рішення бажання не допустити нові політичні сили у владу. 5,7% говорять, що після президентських виборів політсили не готові до місцевих кампаній. Відповідь «інше» на питання дали 2,4% респондентів.

Згідно з дослідженням, більш як чверть українців (27,1%) не знали про те, що 30 травня 2010 року мали відбутися вибори органів місцевого самоврядування. Переважна більшість українців (71,7%) про це знали. 1,5% важко було відповісти на питання.

Більшість громадян України (62,1%) знали про те, що парламент ухвалив постанову про перенесення виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на пізніший термін. 36,5% не знали. 1,5% було важко з відповіддю.

35% українців сприймають постанову про перенесення місцевих виборів негативно, майже стільки ж (33,4%) - нейтрально. Позитивно оцінює постанову тільки кожен п`ятий респондент (21,9%). Важко відповісти 9,7%.

Дослідження проводилося Інститутом Горшеніна з 16 по 17 лютого, згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком старше 18 років в усіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.

16 лютого, Верховна Рада скасувала свою постанову про призначення виборів до місцевих рад на 30 травня. Рішення депутати мотивували відсутністю бюджету і, відповідно, коштів на проведення виборів.