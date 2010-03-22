У Харкові за підозрою у вбивстві затримано громадянина Росії

Харків. 22 березня УНІАН. У Харкові за підозрою у вбивстві місцевого жителя затримано громадянина Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України.

За даними МВС, 6 березня на одній з вулиць Харкова було знайдено в непритомному стані з ножовими пораненнями 35-річного безробітного місцевого жителя, який невдовзі помер у лікарні.

В результаті оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали 40-річного громадянина РФ. Попередньо встановлено, що він увечері 6 березня на вулиці завдав смертельних ножових поранень потерпілому під час раптово виниклої сварки.