Курси валют у банках Харкова

Долар 7,9-7,91 грн.

Харків. 25 березня. УНІАН. На 25 березня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,9163 грн. (продаж - 7,92 грн.), євро - 10,53 грн. (10,54 грн.), Базис - 7,9 (7,97), 10,48 (10,62) Реал-банк - 7,91 (7,95), 10,47 (10,62) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 25 березня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 793.5000 (на 24 березня – 795.0100) 100 EUR – 1058.3703 (на 24 березня – 1074.7740) 10 RUR – 2.6829 (на 24 березня – 2.6976)

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