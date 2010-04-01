У Харкові створять Євромобіль-2012 (фото)

Харків. 1 квітня. УНІАН. У Харкові до початку проведення ігор фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року планують створити «Євромобіль-2012».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної ради, проект «Евромобіль-2012» був презентований на засіданні постійної комісії з питань інвестицій та розвитку малого та середнього бізнесу.

Координатором проекту, розробку якого розпочали провідні підприємства Харківщини, що увійшли до кластеру «Мехатроніка», виступає комунальне підприємство «Індустріальний парк «Рогань».

За словами представника координатора робіт за проектом Олександра ДУДКИ, проектом передбачено, зокрема, створення консорціуму «Евромобіль-2012» для освоєння виробництва електродвигунів та інших комплектуючих електромобілів на харківських машинобудівних підприємствах, залучення інвестицій для створення складального виробництва електромобілів у Харкові, а також будівництво в Харкові мережі зарядних станцій для електромобілів до моменту проведення в Україні фінальних матчів Чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012».