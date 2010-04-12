Ярославський розповів, як ішов до «Металіста»

Харків. 12 квітня. УНІАН. Власник харківського «Металіста» Олександр Ярославський заявив, що займатися футболом його «примусив» Ринат Ахметов.

Про це він сказав в інтерв`ю програмі «Чорне і біле» на телеканалі ТВі.

«Я до «Металіста» був, можна сказати, ніяким уболівальником. А якщо якимсь і був, то вболівав за «Шахтар», - розповів Ярославський.

«Ми з ним (Ахметовим) спілкувалися. Я бував у Донецьку, їздив до Донецька, бачив, як він переживає шалено, і дивувався, як можна так нервувати», - сказав бізнесмен.

«І він мені почав там: Саньочек, давай подивися на «Металіст» у Першій лізі, футбольне місто, вболівальники... подивися, тобі будуть аплодувати стадіони, будеш там півтора мільйончика витрачати», - зазначив Ярославський.

«Я так прикинув, що можна на це піти. У підсумку почав 30 мільйонів на рік витрачати... Те, що я зайнявся «Металістом», автор цьому - Ринат Ахметов», - підкреслив він.

Окрім того, коментуючи своє звернення до голови Федерації футболу України Григорія Суркіса з закликом піти у відставку, Ярославський заявив: «Суть у тому, що Суркіс, як президент Федерації і один з акціонерів «Динамо», впливає на результати матчів».

«Я б хотів, щоб у всіх були рівні умови в чемпіонаті», - зазначив бізнесмен.

На запитання, чи відмовився б він від посади голови ФФУ, якби йому зробили таку пропозицію, Ярославський відповів: «100%. 1000%. Це ні в якому разі неможливо».

«Ну ви уявляєте, залишається до кінця чемпіонату одна гра і у мене є можливість вплинути на те, щоб Металіст став чемпіоном. Вплину я? Звичайно вплину... Я не хочу, щоб у мене була ця можливість», - підкреслив він.

Крім того, коментуючи ідею об’єднання футбольних чемпіонатів Росії і України, Ярославський заявив: «Якщо це на користь українському чемпіонату - я за. Але я хотів би поки розібратися в українському».

Українська правда