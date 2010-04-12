Ярославський розповів, як ішов до «Металіста»
Якось говорить мені Ахметов…
Харків. 12 квітня. УНІАН. Власник харківського «Металіста» Олександр Ярославський заявив, що займатися футболом його «примусив» Ринат Ахметов.
Про це він сказав в інтерв`ю програмі «Чорне і біле» на телеканалі ТВі.
«Я до «Металіста» був, можна сказати, ніяким уболівальником. А якщо якимсь і був, то вболівав за «Шахтар», - розповів Ярославський.
«Ми з ним (Ахметовим) спілкувалися. Я бував у Донецьку, їздив до Донецька, бачив, як він переживає шалено, і дивувався, як можна так нервувати», - сказав бізнесмен.
«І він мені почав там: Саньочек, давай подивися на «Металіст» у Першій лізі, футбольне місто, вболівальники... подивися, тобі будуть аплодувати стадіони, будеш там півтора мільйончика витрачати», - зазначив Ярославський.
«Я так прикинув, що можна на це піти. У підсумку почав 30 мільйонів на рік витрачати... Те, що я зайнявся «Металістом», автор цьому - Ринат Ахметов», - підкреслив він.
Окрім того, коментуючи своє звернення до голови Федерації футболу України Григорія Суркіса з закликом піти у відставку, Ярославський заявив: «Суть у тому, що Суркіс, як президент Федерації і один з акціонерів «Динамо», впливає на результати матчів».
«Я б хотів, щоб у всіх були рівні умови в чемпіонаті», - зазначив бізнесмен.
На запитання, чи відмовився б він від посади голови ФФУ, якби йому зробили таку пропозицію, Ярославський відповів: «100%. 1000%. Це ні в якому разі неможливо».
«Ну ви уявляєте, залишається до кінця чемпіонату одна гра і у мене є можливість вплинути на те, щоб Металіст став чемпіоном. Вплину я? Звичайно вплину... Я не хочу, щоб у мене була ця можливість», - підкреслив він.
Крім того, коментуючи ідею об’єднання футбольних чемпіонатів Росії і України, Ярославський заявив: «Якщо це на користь українському чемпіонату - я за. Але я хотів би поки розібратися в українському».