Харків. 14 квітня. УНІАН. Українці відзначають високий рівень корупції, проте ще не розчарувалися у демократії.

Про це свідчать результати річної програми соціологічних досліджень «Автопортрет України 2010», проведеної Київським інститутом проблем управління імені Горшеніна.

Зокрема, експерти Інституту Горшеніна за підсумками річної програми дійшли висновку, що Україна продовжує залишатися країною з високим рівнем корупції у владі. При цьому, згідно з результатами програми, майже половина українців вважає, що рівень корупції в органах влади за останній рік збільшився, і стільки ж заявило про те, що цей показник за рік не змінився. Оптимістів, що помітили зниження рівня корупції в органах влади, в Україні всього 2,9% - незважаючи на те, що боротьбу з корупцією екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО свого часу називав пріоритетним завданням «демократичної влади».

Інститут наводить коментар до результатів програми постійного автора газети «Лівий берег» і ведучого програми «Знак оклику» на каналі TВi Артема ШЕВЧЕНКА, який відзначає, що саме той факт, що затримані «на гарячому» хабарники як результат уникають в`язниці, є причиною корупційної вседозволеності. «Законопроект Анатолія ГРИЦЕНКА, що передбачав довічний вирок для хабарників - суддів, слідчих і прокурорів, вже проголосований у парламенті, з успіхом було заветовано Президентом ЮЩЕНКОМ.

А подолати вето народні обранці вже не захотіли. Подивимося, як діятиме Президент ЯНУКОВИЧ, хоча особливих ілюзій очікувати не варто: у можновладців, незалежно від кольору політичних прапорів, існує своєрідний корупційний консенсус. Наскільки він непорушний – покаже завершення гучних корупційних історій, на зразок справи «судді-сіяча» Ігоря ЗВАРИЧА», - сказав він.

Проте, наголошують в Інституті Горшеніна, незважаючи ні на що, українці не засумнівалися у цінності демократичної влади. За підсумками річної програми «Автопортрет України 2010», більш як 60% опитаних вважають, що саме така влада потрібна нашій країні на сучасному етапі її розвитку. Прихильниками того, що влада в Україні має бути «точно авторитарною» є на сьогодні менше 15% українців.

Постійний автор «Лівого берега», політичний оглядач В’ячеслав ПІХОВШЕК коментуючи ці результати, висловив думку, що «демократія, яка розуміється як альтернатива авторитарному свавіллю, має досить механізмів для ефективної реалізації функцій влади, починаючи від безумовного виконання передвиборних обіцянок політика, якого підтримала на виборах більшість виборців, які проголосували, верховенства права, прозорості державного управління і закінчуючи відновленням керованості країною і умов для виходу країни з кризи».

Проект «Автопортрет України 2010» є репрезентативним дослідженням, яке проводилося Інститутом Горшеніна протягом 2009 року на всій території України.

*** Київський Інститут проблем управління імені Горшеніна об`єднує провідних українських фахівців у сфері PR, політичного консалтингу, експертів у галузі міжнародних відносин, фінансового і правового регулювання, істориків і філософів, методологів і фахівців у сфері мас-медіа і реклами.

Склад Стратегічної Ради Інституту Горшеніна: Мирослав ПОПОВИЧ, Сергій ТІГІПКО, Олександра КУЖЕЛЬ, Борис ТІМОНЬКІН, Олександр ШЛАПАК, Ігор ЮШКО, Владислав ІНОЗЕМЦЕВ (Росія), Стефан ФУКС (Франція), Лоран ДОНДЕ (Франція). Координатор Стратегічної Ради - Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО.