Поїзд Харків – Владивосток обмежено до Уфи

Харків. 27 квітня. УНІАН. Маршрут прямування поїзда № 53/54 сполученням Харків –Владивосток з 30 травня 2010 року буде обмежено до станції Уфа.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Південної залізниці, таке рішення було ухвалене спільно з російськими колегами.

Зробивши аналіз за літній період 2009 року, фахівці встановили, що прямих пасажирів з Харкова до Владивостока за один рейс було не більше 10 осіб. Основна висадка пасажирів здійснювалася на станціях Самара, Уфа, Челябінськ, Новосибірськ та Красноярськ. Тому при розробці графіка руху пасажирських поїздів на 2010-2011 рр. керівництво ВАТ «РЖД» запропонувало Укрзалізниці обмежити маршрут прямування поїзда № 53/54 Харків – Владивосток до станції Уфа.

На нараді керівників пасажирського департаменту ВАТ «РЖД», Головного пасажирського управління Укрзалізниці та пасажирської служби Південної залізниці було вирішено у графіку руху пасажирських поїздів на 2010-2011 рр., який вводиться 30 травня 2010 р., встановити маршрут курсування поїзда № 53/54 сполученням Харків – Уфа.

У складі нового поїзда № 53/54 Харків – Уфа, який почне ходити з 30 травня 2010 р., передбачено курсування двох причіпних вагонів у сполученні до станції Владивосток (один вагон Харків – Владивосток і один вагон Київ – Владивосток курсуванням через день) і двох вагонів у сполученні до станції Красноярськ (один вагон Харків – Красноярськ курсуванням через день, і по одному вагону Маріуполь – Красноярськ та Дніпропетровськ – Красноярськ курсуванням один раз на чотири дні кожен). Причеплення вагонів до Владивостока та Красноярська буде здійснюватися до поїзда № 133/134 Пенза – Владивосток на станції Самара.

Таким чином, затверджений порядок курсування поїзда № 53/54 Харків – Уфа з безпересадковими вагонами до Владивостока й Красноярська у графіку руху пасажирських поїздів на 2010-2011 рр. забезпечить у повному обсязі вивезення пасажирів у даному напрямку, повідомили у прес-службі.

Довідка. Швидкий поїзд № 53/54 Харків – Владивосток формування Південної залізниці курсує з 1986 р. Спочатку до складу поїзда входили 9 пасажирських вагонів і вагон-ресторан приписки Південної залізниці, а також 9 причіпних вагонів Далекосхідної, Забайкальської, Східно-Сибірської, Красноярської та Байкало-Амурської залізниць. У літній період потяг курсував щодня, у осінньо-зимовий період – через день по парних числах. З 1994 р. потяг почав курсувати увесь рік через день по парних числах, а схема його змінилася: у потязі курсували 10 пасажирських вагонів і вагон-ресторан формування Укрзалізниці (5 вагонів Південної залізниці, два вагони Донецької, два вагони Південно-Західної та один вагон Придніпровської залізниць).