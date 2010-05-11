Харківяни-бютівці Камчатний і Гейман перейшли до коаліції

Харків. 11 травня. УНІАН. Народні депутати з фракції БЮТ харків’яни Валерій КАМЧАТНИЙ та Олег ГЕЙМАН увійшли до складу парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на пленарному засіданні оголосив голова Верховної ради України Володимир ЛИТВИН.

Крім В.КАМЧАТНОГО та О.ГЕЙМАНА, до складу коаліції увійшли ще три бютівці: Олександр БУДЖЕРАК, Євген КОСТАНТИНОВ та Юрій КРУК.

Л.ЛИТВИН оголосив, що до складу коаліції, згідно з особисто поданими заявами, увійшли народні депутати, які нещодавно були обрані до ВР за списком фракції Партії регіонів. Зокрема, це Василь ДЕМЧИШИН, Орест МУЦ, Микола ГУМЕНЮК, Петро ЧУРКО, Сергій ГУСАРОВ, Сергій ВАСЮТІН, Олександр ЄГОРОВ, Вадим СТОЛАР, Володимир КОСТЯНТИНОВ, Юлія КОВАЛЕВСЬКА, Олександр КАСЯНЮК, Володимир ЗУБАНОВ.