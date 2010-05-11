До Харкова знову їдуть експерти УЄФА

Харків. 11 травня. УНІАН. 11-14 травня в Україні з робочими візитами перебуватимуть делегації експертів УЄФА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Місцевого організаційного комітету Євро-2012.

За повідомленням, метою візиту першої групи експертів є проведення семінарів-нарад з організації турніру для проектних команд міських адміністрацій у чотирьох містах-учасниках.

Візит першої групи експертів розпочався 11 травня у Києві. Під час перебування в Україні директор Департаменту УЄФА з проведення заходів турніру Хаймо ШИРГІ разом з представниками Місцевого організаційного комітету Євро-2012 відвідають чотири міста-учасники, де зустрінуться з відповідальними за підготовку і проведення наступної європершості.

У ході робочих зустрічей планується розглянути кілька ключових питань у контексті підготовки до чемпіонату, зокрема, безпека і правопорядок, громадський транспорт, управління стадіонами, планування і будівництво міських доріг, організація медичного забезпечення та інші.

У семінарах окрім членів проектних команд міських адміністрацій також візьмуть участь представники Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Наступна група експертів УЄФА на чолі з головою Департаменту планування та продажу квитків Педро КОРРЕЙЯ відвідає Київ 13-14 травня, щоб зустрітися з менеджерами і лідерами проектів Євро-2012 у Місцевому організаційному комітеті та обговорити стан виконання Україною її гарантій перед УЄФА.

У рамках підготовки до турніру Місцевий організаційний комітет реалізовує 57 проектів різних напрямів, з-поміж яких співпраця з містами-учасниками, управління стадіонами та аеропортами під час проведення турніру, організація транспорту, безпека і правопорядок, організація роботи волонтерів, передтурнірні заходи, програми сталого розвитку, організація офіційних церемоній, технічне обслуговування, а також промоція самого турніру.