Тимошенківці хочуть убезпечити Турбоатом від приватизації

Харків. 19 травня. УНІАН. Одразу три нардепи-бютівці: Володимир Бондаренко, Олег Білорус та Антоніна Болюра (усі троє пройшли до ВР за списком «Батьківщини») внесли до Верховної Ради законопроект, яким пропонується включити до переліку об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації ВАТ «Турбоатом», ВАТ «Укртелеком» та національну атомну енергогенеруючу компанію «Енергоатом».

Також нардепи пропонують доповнити закон «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» пунктом наступного змісту: «Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) об`єктів права державної власності, зазначених у додатку 1, забороняються. Відчуження основних фондів об`єктів права державної власності, зазначених у додатку 1, передача їх в концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, передача до статутного фонду інших юридичних осіб основних фондів та акцій таких об`єктів права державної власності, вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження основних фондів та акцій цих об`єктів права державної власності забороняються, крім випадків, коли результатом таких дій є створення державних підприємств, які повністю є у державній власності України». А також заборонити порушувати справи про банкрутство щодо підприємств, які включені до переліку таких, що не підлягають приватизації.

У пояснювальній записці до законопроекту автори посилаються на «факти, які стали відомі для всього суспільства, коли шляхом різноманітних маніпуляцій (реорганізація, передача в оренду, управління, концесію, процедура банкрутства тощо) здійснюються спроби зміни форми власності державних підприємств, попри те, що чинними законами України, прямо забороняється приватизація тих чи інших підприємств».