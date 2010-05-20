Чечетов отримав посаду

Харків. 20 травня. УНІАН. Народний депутат України харків’янин Михайло Чечетов обраний першим заступником голови фракції Партії регіонів. Про це пише Українська правда. Як повідомив на засіданні Верховної Ради вранці перший віце-спікер Адам Мартинюк, відповідне рішення фракція ухвалила в середу, 19 травня. Також заступниками голови фракції стали: Григорій Ілляшов, Вадим Колісниченко, Валерій Коновалюк, Микола Комар, Володимир Рибак, Юрій Самойленко. Як відомо, головою фракції Партії регіонів є Олександр Єфремов.

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