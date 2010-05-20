Чечетов отримав посаду
10:25, 20 травня 2010Харьків
0 0
Харків. 20 травня. УНІАН. Народний депутат України харків’янин Михайло Чечетов обраний першим заступником голови фракції Партії регіонів. Про це пише Українська правда.
Як повідомив на засіданні Верховної Ради вранці перший віце-спікер Адам Мартинюк, відповідне рішення фракція ухвалила в середу, 19 травня.
Також заступниками голови фракції стали: Григорій Ілляшов, Вадим Колісниченко, Валерій Коновалюк, Микола Комар, Володимир Рибак, Юрій Самойленко.
Як відомо, головою фракції Партії регіонів є Олександр Єфремов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter