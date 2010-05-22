Маркевич на 90 відсотків визначився зі складом збірної (фото)

Харків. 22 травня. УНІАН. Склад національної збірної України з футболу, яка готується до товариського матчу зі збірною Литви 25 травня, визначений на 90 відсотків.

Про це сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН головний тренер збірної України Мирон МАРКЕВИЧ під час тренувальних зборів команди на спортивній базі ФК «Металіст» у селищі Високому.

«Склад команди визначений на 90 відсотків», - сказав М.МАРКЕВИЧ.

За його словами, на цей час на зборах у Харкові перебуває 18 футболістів, не змогли приїхати кілька травмованих гравців, зокрема, Андрій ВОРОНІН - через операцію. Анатолій ТИМОЩУК приєднається після фінальної гри мюнхенської «Баварії» в Лізі Чемпіонів. Тренер хотів би, щоб формування складу національної збірної відбувалося за принципом 2 футболісти на одне місце.

У спілкуванні з журналістами під час спарингового матчу з охтирським «Нафтовиком» 21 травня, М.МАРКЕВИЧ охарактеризував першого суперника збірної України.

«Ми продивлялися збірну Литви, особливо їхній матч з французами. Франція дуже важко грала з ними. Команда з бійцівським характером. Просто, звичайно не буде. Ми дуже серйозно готуємося до цієї гри», - сказав М.МАРКЕВИЧ.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, з якими командами він хотів би звести збірну України в ході підготовки до Євро-2012, тренер відповів, що хотів би матчів з «кращими командами Європи». Тренер нагадав, що для спаринг-матчів цього року вже визначилися такі суперники, як Голландія, Польща, Норвегія, Румунія, Литва, а також тривають переговори щодо проведення матчу зі збірною Аргентини.

Говорячи про напрямки і стилі в сучасному футболі, М.МАРКЕВИЧ висловив свою думку, що на Євро-2012 команди демонструватимуть передусім і зокрема інтелектуальний, агресивний, швидкісний та комбінаційний футбол.

На запитання, хто, на його думку, стане Чемпіоном світу 2010 року, М.МАРКЕВИЧ відповів: «я хотів би, щоб Іспанія».

Він повідомив, що від штабу збірної України на ЧС-2010 командирують тренерів Віктора КАЛИТВИНЦЕВА та Олександра ХАЦКЕВИЧА.

На запитання, хто, на його думку, стане цьогорічним переможцем Ліги Чемпіонів, М.МАРКЕВИЧ відповів: «не знаю», але єдине, про що він жалкує, це те, що «у фіналі немає «Барселони». На його думку, у фіналі гратимуть «дві рівні команди», «тренери серйозні», а все «вирішать футболісти на полі». При цьому він додав, що можливо перевага буде на боці «Інтера».

Перший свій матч-спаринг збірна України провела 21 травня на полі тренувальної бази ФК «Металіст». Гра завершилася з рахунком 3:0 на користь збірної. Голи забили КОНОПЛЯНКА (41), ОЛІЙНИК (60), ДЄВІЧ (83).

Склад збірної України: ГОРЯЇНОВ (П‘ЯТОВ, 31, ДИКАНЬ, 61), ОЩИПКО (ПОЛЬОВИЙ, 46), ЧИГРИНСЬКИЙ, МИХАЛИК (РУСОЛ, 46), КОБІН, РОТАНЬ (ФЕДЕЦЬКИЙ, 46), ЯКОВЕНКО (ОЛІЙНИК, 2), КОНОПЛЯНКА (ГУСЄВ, 46), АЛІЄВ (ХУДОБ‘ЯК, 46), ШЕВЧЕНКО (ДЄВІЧ, 46), МІЛЕВСЬКИЙ (СЕЛЕЗНЬОВ, 46).

На знімках: (вгорі) футболісти збірної Украпїни розминаються перед першим спарингом на полі спортивної бази ФК «Металіст» у селищі Високому 21 травня 2010 р.; (внизу) момент гри збірної України з охтирським «Нафтовиком».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА