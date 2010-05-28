Курс долара у банках Харкова

Долар 7,9 - 7,92

Харків. 28 травня. УНІАН. На 28 травня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,9025 (продаж - 7,907 грн.), євро - 9,73 грн. (9,74 грн.), Базис - 7,9 (7,946), 9,65 (9,82), Реал-банк - 7,92 (7,955), 9,7 (9,85) відповідно. Національний банк України на 28 травня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 792.5100 (на 27 травня – 792.5400) 100 EUR – 971.2210 (на 27 травня – 975.5375) 10 RUR – 2.5665 (на 27 травня – 2.5277).

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