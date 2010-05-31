Футбольні олігархи преміювали українську збірну

Харків. 31 травня. УНІАН. Представники великого вітчизняного бізнесу виплатили українській футбольній збірній премію за два виграні матчі проти збірних Литви та Румунії, які були проведені минулого тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на одному з каналів українського телебачення головний тренер збірної України Мирон МАРКЕВИЧ, під керівництвом якого команда провела два стартові матчі. Наставник збірної не вказав розмірів винагороди футболістам і тренерам, але в цілому висловив задоволення з приводу ініціативи бізнесменів.

Цю інформацію підтвердили у прес-службі О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, президента ФК «Металіст», генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012. Представник прес-служби зазначив при цьому, що премію виплачено в рамках формування фонду підтримки національної збірної, який створюється за ініціативою Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

За словами співрозмовника агентства, виділення преміальних коштів розглядається як форма фінансування підготовки збірної України до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, яка пройде в Україні та Польщі.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, про свою готовність фінансувати процес підготовки збірної України до Євро-2012 сьогодні вже заявили Рінат АХМЕТОВ (від «Шахтаря»), Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ (від «Металіста»), Олег МКРТЧЯН (від донецького «Металурга»), а також Дмитро ФІРТАШ (від «Таврії»).

Водночас, повідомило джерело в структурах українського спорту, перші кошти для збірної поки що «фактично виділили» О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ за матч 25 травня з Литвою у Харкові та Рінат АХМЕТОВ за матч 29 травня у Львові з Румунією.

У своєму коментарі журналістам щодо фінансування збірної України О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ заявив, що «двері відчинені всім».

Як повідомляв УНІАН, навесні 2010 р. президент ФК «Металіст» О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ виступив з ініціативою взяти на себе частину витрат щодо фінансування національної збірної України, висловивши сподівання, що до його ініціативи приєднаються власники інших українських клубів. Президент України В.ЯНУКОВИЧ, виступаючи на засіданні Комітету з підготовки та проведення в Україні фіналу Євро-2012 у Києві 12 травня 2010 р., звернувся до присутніх власників українських футбольних клубів Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО, Ріната АХМЕТОВА, Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, Григорія та Ігоря СУРКІСІВ та інших із закликом, «використовуючи світовий досвід», створити фонд підтримки національної збірної з футболу.

Як повідомляв УНІАН, збірна України минулого тижня на чолі з головним тренером Мироном МАРКЕВИЧЕМ провела дві товариські зустрічі зі збірними Литви та Румунії (25 травня у Харкові на стадіоні «Металіст» та 29 травня у Львові на стадіоні «Україна») і здобула перемоги над суперниками (4:0 та 3:2 відповідно).

Довідка УНІАН. Розмір необхідного бюджету визначає головний тренер збірної Мирон МАРКЕВИЧ, який фактично є розпорядником коштів новоутвореного фонду підтримки збірної.

На знімках: (угорі) президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ; (внизу) капітан української збірної Андрій ШЕВЧЕНКО після матчу зі збірною Литви. Харків, стадіон «Металіст», 25 травня 2010 р.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА