«Антонов» восени завершить сертифікаційні випробування Ан-158

Харків. 4 червня. УНІАН. Держпідприємство «Антонов» планує восени 2010 р. завершити програму сертифікаційних випробувань нового 99-місцевого літака Ан-158.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Антонов».

У повідомленні зазначається, що успішна експлуатація Ан-148 сприяє успішному просуванню лінійки літаків Ан-148/-158 на ринок.

«До теперішнього часу, відповідно до підписаних договорів і угод, сформовано замовлення на 96 літаків цього сімейства. У період до 2024 р. планується постачання більш як 390 таких машин», – говориться в повідомленні.

При цьому ДП «Антонов» нагадує, що 2 червня 2010 р. виповнився рік із дня введення в експлуатацію регіонального реактивного літака нового покоління Ан-148. Своїх перших комерційних пасажирів Ан-148, виготовлений на ДП «Антонов», доставив під прапором авіакомпанії «АероСвіт» з Харкова до Києва.

До теперішнього часу цей літак виконав 968 комерційних рейсів, перевіз 38249 пасажирів, освоїв внутрішні авіамаршрути України, а також міжнародні траси з України до Москви, Тбілісі, Риги, Белграда, Варшави, Будапешта, Софії, Стокгольма, Афін, Женеви.

21 травня 2010 р. на маршрутах «АероСвіту» почав працювати другий Ан-148. Це перший екземпляр літака, виготовлений на «Серійному заводі «Антонов». Він виконує рейси до Донецька і Львова і вже перевіз більше 2000 пасажирів.

Ан-148 успішно освоює і повітряні шляхи Росії. Три літаки, виготовлені у ВАТ «Воронезьке Акціонерне Літакобудівне Товариство» (ВАСО) експлуатуються ДТК «Росія». Своїх перших пасажирів за маршрутом цієї авіакомпанії Ан-148 перевіз 21 грудня 2009 р. Станом на 1 червня 2010 р., на борту трьох російських Ан-148 подорожували більше 30000 чоловік.

«Працюючи в умовах ринку, ми робимо все, щоб нові літаки «Ан» максимально відповідали побажанням замовника. Ан-148 – один з таких сучасних продуктів, про що свідчать результати першого року його комерційної експлуатації. Наступного року ми плануємо вивести на повітряні траси Ан-158. Таким чином, у розпорядженні експлуатантів буде вже лінійка літаків. Одним із головних наших завдань за програмою Ан-148/-158 є налагодження ритмічного виробництва цих літаків і створення ефективної системи їх післяпродажного обслуговування», – сказав президент – генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2010 р. на аеродромі ДП «Антонов» відбувся перший зліт нового регіонального реактивного літака Ан-158, спорудження якого було завершено на підприємстві.

Довідка УНІАН. Ан-158 – регіональний реактивний літак нового покоління, призначений для перевезення до 99 пасажирів, створений на базі Ан-148. Серед основних відмінностей Ан-158 від Ан-148: збільшена кількість пасажирських місць, подовжена на 2,5 м пасажирська кабіна, збільшений об’єм багажних полиць в пасажирській кабіні, вдосконалена конструкція крила, зменшені на 9% витрати палива і зменшені на 12% прямі експлуатаційні витрати.

Серійне виробництво Ан-148 в умовах широкої кооперації налагоджено в Україні на Серійному заводі «Антонов» і в Росії у ВАТ «Воронезьке Акціонерне Літакобудівне товариство». До кінця 2010 р. у Києві планується побудувати ще три Ан-148, у Воронежі – п`ять. У 2011 р. темп випуску має зрости. На «Антонові» – 9 машин, у «ВАСО» – 18. Збільшуючи обсяг виробництва, в 2015 р. планується випустити 60 літаків сімейства Ан-148/-158: 24 – у Києві й 36 – у Воронежі.

Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» в липні 2009 року, і в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване на ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова заснований в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

ДП «Антонов» є правонаступником всіх прав і обов`язків ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» і сьогодні складається з головного підприємства і двох філіалів (філіал «Серійний завод «Антонов» і філіал «Антонов-Агро»).

В складанні літаків моделі Ан-148 бере участь Харківський авіазавод, поставляючи, зокрема, центроплани.