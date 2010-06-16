Акімова про пільги і монетизацію

Харків. 16 червня. УНІАН. В Україні доцільно уніфікувати та монетизувати пільги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на брифінгу в Харкові перший заступник голови Адміністрації Президента України, виконавчий секретар Комітету економічних реформ Ірина АКІМОВА після засідання Харківського регіонального комітету економічних реформ.

«Принцип уніфікації, переведення в грошову форму соціальних пільг, я думаю, це шлях, яким нам зараз треба йти», – сказала І.АКІМОВА.

За її словами, необхідно якнайскоріше визначитися з формою надання більшості пільг та з категоріями осіб, котрі мають право на їх отримання. Крім цього, потрібно сформулювати «єдиний кадастр» всіх державних соціальних допомог.

«Дві складові частини реформи. Перше, які взагалі пільги потрібно давати, пільги з якого приводу треба давати. Друге, у якій формі. Класифікація всіх пільг, усіх професійних, не професійних, у єдиний, якщо так можна сказати, кадастр», - підкреслила І.АКІМОВА.

На думку І.АКІМОВОЇ, варто перевести більшість нині існуючих пільг на єдиний принцип надання за рівнем доходів на одну особу в домогосподарстві, а також оголосити мораторій на надання нових видів пільг.

«Оголошення мораторію, і це теж записано в програмі, на надання нових видів пільг, якими б вони не були. І третє, це перевід більшості пільг на один принцип. За рівнем доходів ти потребуєш – ти маєш право на отримання допомоги. Цю допомогу ти можеш використати на компенсацію білетів у транспорті, на компенсацію вартості житлово-комунальних послуг», - сказала вона.

І.АКІМОВА, говорячи про професійні пільги, зазначила, що існує кілька шляхів вирішення цієї проблеми, одним з яких є забезпечення професійних пільг тими організаціями, котрі їх бажають призначати.

«Залишається питання, чи можуть бути пільги професійні. Питання можна вирішити по-різному. Сказати ні, та прибрати все, що можливо, чи по-іншому, професійні пільги повинні сплачувати ті організації, які їх хочуть давати», - підсумувала І.АКІМОВА.