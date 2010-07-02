Семиноженка звільнено з посади віце-прем`єр-міністра
11:33, 02 липня 2010Харьків
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Ухвала Верховної ради
Харків. 2 липня. УНІАН. Верховна рада України звільнила харків`янина Володимира СЕМИНОЖЕНКА з посади віце-прем`єр-міністра з гуманітарних питань.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 378 народних депутатів з 431 зареєстрованого у сесійній залі.
Звільнення В.СЕМИНОЖЕНКА підтримали як фракції коаліції, так і опозиції.
Проект постанови про звільнення В.СЕМИНОЖЕНКА був внесений на розгляд ВР народним депутатом від БЮТ Ольгою БОДНАР.
Як повідомляв УНІАН, 11 березня Верховна hада України призначила В.СЕМИНОЖЕНКА на посаду віце-прем’єр-міністра.
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