Комітет ВР не вірить у законність вирубки дерев у парку Горького

Харків. 2 липня. УНІАН. Комітет Верховної ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи просить Генеральну прокуратуру перевірити законність рішення Харківської міськради про вирубку дерев у парку ім. Горького для будівництва дороги.

Про це йдеться у рішенні, прийнятому на засіданні комітету 30 червня. Копія рішення є у розпорядженні УНІАН.

Як сказано у документі, зокрема, при розгляді питання про дотримання вимог природоохоронного законодавства при будівництві дороги та інших споруд у парку ім. Горького в Харкові встановлено, що не були виконані умови погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівництво дороги з Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища від 26.02.2008 р., якими було передбачено проведення громадських слухань та екологічної експертизи проекту будівництва.

Попри невиконання даних умов, Харківський міськвиконком 19травня 2010 р. надав дозвіл на будівництво та видалення 503 дерев. Реально, за даними екологічних організацій, було вирубано значно більше дерев, зазначається у рішенні комітету.

За підсумками засідання комітет рекомендував Харківській міській раді призупинити діяльність із спорудження автодороги та вирубку зелених насаджень в парку ім. Горького до отримання позитивного висновку державної екологічної експертизи та комплексної державної експертизи робочого проекту будівництва.

Комітет також звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням розглянути питання про законність рішення виконкому Харківської міськради про видалення зелених насаджень на ділянці будівництва автодороги від вул. Сумської до вул. Новгородської у Харкові і, в разі виявлення порушень, притягнути винних до відповідальності.

Крім того, у комітеті вважають, що Харківська міськрада має виділити кошти на проведення озеленення вирубаної території та сплатити реальну відновну вартість вже вирубаних зелених насаджень.

Комітет також пропонує Міністерству охорони навколишнього природного середовища “провести службову перевірку правомірності дій органів охорони природного середовища щодо надання земельних ділянок під будівництво, видалення зелених насаджень”.

Довідка УНІАН. 19 травня ц.р. виконавчий комітет Харківської міськради ухвалив рішення «Про видалення зелених насаджень між вулицею Новгородською і Сумською в районі вулиці Біла Акація», яким дозволив вирубати на території Центрального парку культури і відпочинку ім. Горького 503 дерева.

20 травня на захист найстарішого парку міста вийшли активісти з вимогою припинити вирубування столітніх дерев без погодження з Державною екологічною інспекцією Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і без резолюції громадських слухань.

Упродовж двох тижнів на території парку проходили сутички між захисниками дерев і так званою муніципальною охороною. Було встановлено намети, в яких цілодобово чергували активісти, на деревах сиділи альпіністи, аби перешкодити вирубуванню дерев. У результаті зіткнень кількох активістів було госпіталізовано. Кілька активістів були оштрафовані судом, двох було засуджено до 15 діб адміністративного покарання.

25 червня в парку ім. Горького відновилася вирубка дерев.

Сьогодні у парку ім. Горького продовжувалися роботи з будівництва дороги.