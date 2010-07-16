У Харкові внаслідок вибуху згоріло 11 автомобілів

Харків. 16 липня. УНІАН. Сьогодні вночі на несанкціонованої стоянці у Харкові стався вибух. Внаслідок пожежі, що виникла, згоріли 11 автомобілів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області, подія сталася о 3.30 по проспекту Перемоги, 75-а, в густонаселеному районі «Олексіївка».

На цей час встановлено, що вибухнув газовий балон на автомобілі «Газель». Причина вибуху встановлюється.