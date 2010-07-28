Стародубцев певен, що міліціонерів-гав буде звільнено з посад

Харків. 28 липня. УНІАН. Втеча трьох затриманих з-під варти в Київському райвідділі міліції міста Харкова стала можливою через халатність та недбальство працівників міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав заступник начальника ГУ МВС України в Харківській області, начальник Управління кадрового забезпечення Андрій СТАРОДУБЦЕВ.

«Прокуратура дасть цьому оцінку й буде порушена кримінальна справа за фактом про те, що вірогідно через халатність. Винуваті в нас будуть покарані. Те, що є винуваті наші співробітники, – це безперечно», – сказав А.СТАРОДУБЦЕВ.

За його словами, розслідування цього інциденту провадить комісія з Міністерства внутрішніх справ. За підсумками її роботи, запевнив А.СТАРОДУБЦЕВ, деякі співробітники міліції «будуть позбавлені не тільки посад, але й будуть звільнені з органів внутрішніх справ».

Він підкреслив, що службове розслідування ще не завершилося, але відомо точно, що будуть звільнені з органів внутрішніх справ працівники, котрі привезли затриманих, а також черговий по райвідділу, на чергуванні якого сталася втеча. Крім цього, будуть звільнені з посад їх безпосередні керівники, а також дисциплінарно покарані окремі працівників МВС.

«Ми остаточну перевірку ще не закінчили. Я з точністю можу вам дати людей, які будуть звільнені з посад, – це розшукачі, які привели і везли конвой. Це постраждає черговий по райвідділу, в якого втекли люди. На те він і черговий! Стоїть питання про його звільнення. Звичайно будуть безпосередні керівники зняті з посад, чиї підлеглі допустили цей ляп. А далі подивимось. Тут працює серйозна комісія з Міністерства внутрішніх справ. Хвиля докотиться до обласного управління, навіть окремі керівники в обласному й міському управління будуть дисциплінарно покарані. Тут явна халатність є, ми не збираємося покривати», – наголосив А.СТАРОДУБЦЕВ.

Він зазначив, що втеча не була спланованою, а стала можливою через «збіг обставин того, що людей доставили до чергової частини, але їх належним чином не зачинили, не помістили в ті приміщення, у камери, а помістили в камеру попереднього утримання».

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 27 липня з-під варти в Київському райвідділі міліції втекли троє затриманих. У вівторок один з утікачів був затриманий правоохоронцями. Двоє перебувають у розшуку. Стосовно них в області тривають оперативно-розшукові заходи.