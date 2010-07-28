Завтра центр Харкова залишиться без води

Увімкнуть о 8.00 30 липня

Харків. 28 липня. УНІАН. У четвер, 29 липня, частина центру Харкова добу залишиться без води. Як повідомляє сайт Харківської міськради, з 8.00 29 липня до 8.00 30 липня у зв`язку з ремонтом тимчасово припиняється водопостачання нагірної частини Дзержинського і Київського районів, обмежених Саржиним яром, пр. Леніна, вул. Космічною, вул. Клочківською, площею Рози Люксембург, пров. Вірменським, пр. Московським, Харківською набережною, вул. Шевченка, вул. Челюскінців, вул. Омською, зеленим масивом Сокольників, вул. Дерев`янка, сел. Шишківка, сел. Жуковського, Бєлгородським шосе.

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