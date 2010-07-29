У Харкові прикував себе до пам’ятника Володимир Пасічник

Харків. 29 липня. УНІАН. Сьогодні у Харкові почесний голова громадської організації «Харківський крайовий народний рух», колишній радянський політв’язень, 75-річний Володимир ПАСІЧНИК прикував себе до пам’ятного знаку на честь проголошення Декларації про державний суверенітет, захищаючи його від можливого демонтажу.

Як передає кореспондент УНІАН, поблизу пам’ятного знаку, встановленого у центрі міста, у Саду Шевченка на площі Свободи, В.ПАСІЧНИК встановив плакат «Геть руки від пам`ятного знаку на честь Декларації про державний суверенітет України!», пояснивши, що таким чином він протестує проти намірів місцевої влади встановити на цьому місці 20-метрову стелу на честь українського прапора.

Протестувальник запасся харчами і має намір продовжувати акцію доти, поки влада не відмовиться від «намірів знищити пам’ятний знак», встановлений самим В.ПАСІЧНИКОМ 20 років тому – 30 липня 1990 року – за власний кошт.

Коментуючи подію, нинішній керівник Харківського крайового народного руху Анатолій СЕМЕНЧЕНКО повідомив УНІАН, що його організація готує звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням «вжити заходів з метою недопущення руйнування першого і єдиного в Україні такого пам’ятного знаку».

Варто зазначити, що з часу встановлення пам’ятний знак неодноразово зазнавав нападів вандалів, і щоразу В.ПАСІЧНИК власними силами і коштом відновлював його.