Через спеку Харків залишать без тортів

Санітарно-епідеміологічна служба Харківської області просить заборонити ввіз кондитерських виробів до Харкова.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції головний санітарний лікар Харкова Ірина ЗУБКОВА.

За словами І.ЗУБКОВОЇ, наразі у Харкові реалізуються кондитерські вироби з Києва, Запоріжжя, Дніпропетровська та Кривого Рогу, в той час коли за такої погоди транспортування тортів та тістечок з кремом заборонене на відстань більше 30 кілометрів.

"У зв’язку з цим, ми звернулися до санслужб Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей з проханням надати інформацію, чи видавали вони дозволи своїм виробникам на продаж такої продукції у харківських магазинах. Коли ми отримаємо цю інформацію, то вже зможемо заборонити продаж кондитерських виробів, на підставі того, що вони не мають відповідного дозволу", - пояснила І.ЗУБКОВА.