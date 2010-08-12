Лубківський занепокоєний відсутністю тренувальних таборів

Голова організаційного комітету Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ занепокоєний відсутністю в Харкові тренувальної бази для другої команди, яка гратиме матчі Євро-2012 у Харкові.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН після брифінгу Генерального секретаря УЄФА Джанні ІНФАНТІНО, який перебував у Харкові з інспекційним візитом.

«У нас, на жаль, тренувальні бази – питання, на яке Харкову потрібно звернути увагу. У нас є повністю готова тренувальна база «Металіста» в селищі Високий, але треба ще 2 трансферні бази, де б команди могли перебувати й тренуватися. Сьогодні ми не маємо достатньо інформації, у які строки це буде реалізовуватися», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Управління з координації підготовки та проведення в Україні фінальної частини Євро-2012 Головного управління економіки ОДА, заходами Обласної цільової програми підготовки та проведення в Харкові матчів фінальної частини чемпіонату 2012 року з футболу для забезпечення тренувань команд-учасниць Чемпіонату передбачено за рахунок коштів інвесторів будівництво, реконструкція і переобладнання 2-х тренувальних баз: спортивно-тренувального центру відкритого акціонерного товариства «Футбольний клуб «Металіст» (смт. Високий) та лікувально-оздоровчого центру «Сонячний» Південної залізниці (Харків, Бєлгородське шосе, с. П`ятихатки).

Як запевнили в ОДА, договір для тренувань команд учасниць фінальної частини чемпіонату «Євро-2012» навчально-тренувального центру ВАТ «ФК Металіст» з УЄФА підписаний. До УЄФА надані гарантії стосовно доведення загального номерного фонду тренувального центру до необхідних 65 номерів шляхом будівництва котеджів. На це у 2010 році передбачено фінансування у обсязі 4,8 млн. грн. Загальний кошторис підготовки тренувального центру складатиме 91,34 млн. грн.

СТГО «Південна залізниця» взяло на себе забов’язання з реконструкції та будівництва об’єктів дитячого лікувально-оздоровчого центру «Сонячний» для розміщення команд учасниць чемпіонату. Проектом реконструкції передбачено до 1 вересня 2010 року розробити проектно-кошторисну документацію (футбольне поле, трибуни, готель на 83 місця, тощо); з 1 вересня 2010 року почати будівельні та ремонтні роботи; у грудні 2010 року завершити будівництво футбольного поля з трибунами для глядачів; до 1 липня 2011 року здати в експлуатацію цілісний лікувально-оздоровчий спортивний комплекс та готель для розміщення і тренувань команд-учасниць Євро 2012. Загальна вартість робіт складатиме 41,0 млн. грн., з яких 15,0 млн. грн. планується освоїти у 2010 році.

Як передавав УНІАН, сьогодні Д.ІНФАНТІНО проінспектував харківський аеропорт та стадіон «Металіст». Генсека зустрів генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ і керівництво регіону. Делегація УЄФА оглянула приміщення нового терміналу, а також старий корпус аеропорту, який під час Євро-2012 використовуватиметься для прийому команд-учасниць та делегатів сім’ї УЄФА. Після наради з регіональним керівництвом делегація УЄФА відлетить до Києва.