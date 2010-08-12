Генсек УЕФА – Ярославскому: вы сумасшедший?

12 августа генеральный секретарь УЕФА Джанни ИНФАНТИНО посетил харьковские объекты Евро-2012 на предмет готовности к будущему чемпионату Европы. Визит прошел в рамках официальной инспекции украинских городов, принимающих Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, в харьковском аэропорту Джанни ИНФАНТИНО осмотрел новый терминал, официальное открытие которого состоится 28 августа. Он был впечатлен масштабом проделанной работы. «Это аэропорт европейского уровня», - подчеркнул он.

При этом генеральный секретарь УЕФА отметил, что не является экспертом по аэропортам, но много путешествует, поэтому может давать соответствующие оценки объекту. Как уже сообщалось, новый терминал аэропорта не только побьет рекорды по темпам строительства (проект реализован менее, чем за 2 года, на 3 месяца раньше, чем было запланировано), но и станет первым в истории Украины терминалом, сооруженным на деньги частного инвестора. Александр Ярославский, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Ерво-2012, планирует инвестировать в реконструкцию Международного аэропорта «Харьков» более $80 млн. Причем более половины указанной суммы (около $55 млн.) уже вложено в строительство нового терминала.

В ходе визита на ОСК «Металлист» Д.ИНФАНТИНО осмотрел административный корпус пристройки к Западной трибуне, посетил VIP-сектор и раздевалки футболистов, а также вышел на поле, чтобы лично убедиться в высоком качестве газона стадиона «Металлист». Как стало известно УНИАН из собственных источников, в ходе личной беседы с Александром ЯРОСЛАВСКИМ он выразил свое восхищение спортивным комплексом. «Как вы решились на реконструкцию стадиона? Вы – сумасшедший?», - спросил он у инвестора.

Кроме того генеральный секретарь УЕФА осуществил визит в харьковскую мэрию, где пообщался с журналистами. Он в очередной раз акцентировал внимание на необходимости решения вопроса со второй тренировочной базой, так как реконструированная база ФК «Металлист» в пос. Высокий (также финансируемая за счет средств А.ЯРОСЛАВСКОГО) сможет принять только одну команду. На пресс-конференции он отметил, что хорошего аэропорта и современной спортивной арены недостаточно для того, чтобы считать город полноценно подготовленным к Евро-2012. «Хорошо, если будут гостиничные номера, но люди должны знать, как к ним доехать», - сказал он, указывая на недостаточную подготовку транспортной инфраструктуры, ответственность за которую лежит на местной власти. Он подчеркнул, что сегодня важны сроки выполнения задач. Особенно в свете новой даты совещания Наблюдательного совета УЕФА, которое пройдет 24 сентября текущего года. Намекая на необходимость быстрых решений и активных действий, Д.ИНФАНТИНО подарил городу символические часы с обратным отсчетом времени, оставшегося до Евро-2012. Он посоветовал властям не сбавлять темпа. «Мы будем на вас давить», - пообещал он.