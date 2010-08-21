Аеровокзал у Харкові – перший в авіаційній галузі об’єкт Євро-2012

Харків. 21 серпня. УНІАН. Першим об’єктом в авіаційній галузі, відкритим в Україні до Євро-2012, стане не термінал F аеропорту «Бориспіль», а новий термінал Міжнародного аеропорту «Харків».

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з достовірних джерел, офіційна версія того, чому 24 серпня не буде відкритий об’єкт Євро-2012 у Борисполі – відсутність можливості Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА взяти участь у цих урочистостях.

«Президент не зможе бути присутнім 24 серпня у Борисполі, і з цього приводу відкриття терміналу F відкладається», - сказав співрозмовник агентства з числа співробітників аеропорту «Бориспіль».

Як повідомляв УНІАН, відкриття спорудженого до Євро-2012 нового терміналу Міжнародного аеропорту «Харків» призначене на 28 серпня 2010 року. Очікується, що в урочистостях візьме участь Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, віце-прем’єр з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ, дипломати, представники центральної і місцевої влади та авіаційної галузі. Це перший приватний термінал в Україні, інвестор - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, генеральний інвестор та координатор підготовки Харкова до Євро-2012. Аеродром харківського аеропорту реконструюється за кошти державного бюджету.

На знімку: новий терміналу Міжнародного аеропорту «Харків».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА