На Харківщині не закриватимуть малокомплектні школи

Харків. 24 серпня. УНІАН. У Харківській області без згоди батьків не закриватимуть малокомплектні школи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«Та вакханалія із закриттями шкіл, яка була минулого року і яку намагалися перенести на цей рік, завершена. Школи в Харківській області закриватися не будуть. Там де закривається школа, вмирає населений пункт», - запевнив М.ДОБКІН.

Губернатор зазначив, що малокомплектні школи будуть закриватися лише зі згоди батьків учнів, котрі там навчаються.

«Якщо тільки мешканці невеликого села, де навчається мало дітей у школі, ухвалять рішення про те, що вони хочуть возити своїх дітей в іншу школу, в інше село або селище, тільки тоді буде ухвалене рішення», - підкреслив М.ДОБКІН.

Він додав, що вХарківській області «не буде жодної школи, яка не відкриється до 1 вересня».

