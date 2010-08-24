Ядигар Ахмедов нагороджений Золотою зіркою Героя козацького народу
Нагорода Міжнародної академії козацтва
Харків. 24 серпня. УНІАН. Міжнародна академія козацтва нагородила до Дня незалежності України члена проводу Народної ради Ахмедова Ядигара Ісраїл огли Золотою зіркою Героя козацького народу, а також присвоїла йому чергове звання генерал-лейтенант.
Про це повідомив УНІАН віце-президент МКА, академік, Герой козацького народу, член національної спілки журналістів України, маршал Міршахин Ісмаїлов.
Звання Героя козацького народу Ядигару Ахмедову присвоєне за активну участь у громадсько-політичному житті України та зміцнення українсько-азербайджанської дружби, зазначив Міршахін Ісмаілов.
Цим почесним званням у березні цього року також були нагороджені екс-президент України Віктор Ющенко, міністр економіки Анатолій Кінах, директор Інституту математичної інформатики імені Вальковського Олександр Прісний, а також ряд інших видатних українських і зарубіжних діячів.