Харкову виділено на об’єкти Євро-2012 0,5 млрд. грн.

Харків. 24 серпня. УНІАН. Станом на 21 серпня 2010 р. на виконання завдань і заходів Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 р. з футболу з Державного бюджету на головні об’єкти інфраструктури Харкова виділено 481,56 млн. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на Департамент з питань сім’ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012.

За даними Департаменту, в цілому за весь період підготовки на об’єкти Євро-2012 у Харкові з Державного бюджету отримано 925,31 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, ухвалена в червні нова міська цільова програма передбачає кошторисну вартість підготовки Харкова до Євро-2012 на рівні 7,4 млрд. грн. Згідно з навою програмою планується збільшити долю фінансування з Державного бюджету з 21% до 30% (обсяг фінансування збільшується на 693 млн. грн. – до 2,3 млрд. грн.), з місцевого бюджету – з 13% до 25% (збільшується на 860 млн. грн. – до 1,7 млрд. грн.) і при цьому зменшити долю фінансування з інших джерел з 65% – до 44% (з 5 млрд. грн. – до 3,3 млрд. грн.).

