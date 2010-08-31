Курси валют у банках Харкова

Долара 7,876 - 7,89

Харків. 31 серпня. УНІАН. На 31 серпня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8761 (продаж - 7,881 грн.), євро - 9,97 грн. (10 грн.), Базис - 7,876 (7,913), 9,92 (10,06), Реал-банк - 7,89 (7,925), 9,95 (10,08) відповідно. Національний банк України на 31 серпня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 788.6100 (на 30 серпня – 788.7000) 100 EUR – 1001.5347 (на 30 серпня – 1002.6743) 10 RUR – 2.5718 (на 27 серпня – 2.5693)

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