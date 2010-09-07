На Харківщині Партія регіонів йтиме на вибори з партією «Відродження»

Харків. 7 вересня. УНІАН. На Харківщині Партія регіонів підпише угоду про спільну участь у місцевих виборах із партією «Відродження».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Харківської обласної організації Партії регіонів Михайло ДОБКІН, відповідаючи на питання журналістів про можливу співпрацю Партії регіонів з іншими політичними силами на майбутніх місцевих виборах.

«Ми зараз випрацьовуємо угоду про співробітництво з партією «Відродження». Вона пройшла вже аудит у наших юристів, вони дали позитивні висновки. Тепер розпочнеться другий етап переговорів із керівництвом цієї партії, для того щоб ми пішли єдиним фронтом і здобули бажаний результат», - сказав М.ДОБКІН.

Він підкреслив, що «регіонали» співпрацюватимуть з «усіма політичними силами, які підтримують Президента і сьогодні поділяють основні програмові принципи Партії регіонів».

«Якщо зараз з’являться політичні сили, які будуть відповідати тим критеріям, яким відповідають комуністи і Народна партія, то, будь-ласка, ми готові до співробітництва», - зауважив М.ДОБКІН.

Довідка УНІАН. Партія «Відродження» зареєстрована 15 червня 2004 р. Перший голова партії – Міністр транспорту та зв’язку України, генеральний директор Укрзалізниці Георгій Кsрпа. Після його загибелі партію очолив С.ДЕМИДЕНКО.

На президентських виборах 2004 року партія підтримувала кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА. У грудні 2005 р. у Верховній Раді була створена фракція партії «Відродження». 20 грудня 2005 року головою партії обрано Василя ГЛАДКІХ.

На парламентських виборах 2006 року партія отримала 0,96% голосів виборців й до Верховної Ради не потрапила. Найбільшу підтримку партія отримала у Закарпатті, на Одещині та Харківщині (більш як 2%).