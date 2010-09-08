Погода на завтра

Харків. 8 вересня. УНІАН. 9 вересня в західних областях України та в південній частині місцями пройдуть короткочасні дощі, вдень подекуди грози, на решті території без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вітер протягом переважно східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 16-21°; у південній частині вночі 10-15°, на узбережжі Криму до 18°, вдень 20-25°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

У Києві та області утримається мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 5-10°, вдень 16-21°. по м. Києву температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.

8 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 19-24°, в Дніпрі біля Києва 18°.