Результати 9-го туру Чемпіонату України з футболу

Наступний тур 17-19 вересня

Харків. 13 вересня. УНІАН. Матчами у неділю, 12 вересня, завершився 9-й тур Чемпіонату України з футболу Ворскла - Дніпро 0:2 (Коноплянка 2, Назаренко 79 пен.) Іллічівець - Карпати 2:3 (Козоріз 49, Антонов 73 – Голодюк 4, Зеньов 25, Кожанов 44) Металіст - Зоря 3:0 (Валяєв 40, Воробей 44, Хав`єр 81) Раніше зіграли Оболонь - Шахтар 1:0 (Худзик, 51) Волинь - Севастополь 1:0 (Майкон 7) Таврія - Арсенал 0:1 (Мазілу 58) Металург Д - Кривбас 2:2 (Клейтон 7, Мгуні 74 - Хомченковський 3, Максимов 79) Динамо - Металург 2:0 (Нінкович 45+1, Мілевський 52 пен.) *** Ігри 10-го туру відбудуться 17 вересня Металург З (2) - Металург Д (14) Волинь (8) - Іллічівець (7) 18 вересня Кривбас (10) - Ворскла (14) Севастополь (6) - Дніпро (19) 19 вересня Зоря (9) - Динамо (20) Арсенал (14) - Металіст (16) Карпати (17) - Оболонь (11) Шахтар (22) - Таврія (10)

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