Курси валют у банках Харкова
15:37, 15 вересня 2010Харьків
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Долар 7,91 - 7,93
Харків. 15 вересня. УНІАН. На 15 вересня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,91 (продаж - 7,915 грн.), євро - 10,17 грн. (10,35 грн.), Базис - 7,911 (7,954), 10,17 (10,35), Реал-банк - 7,93 (7,96), 10,25 (10,37) відповідно.
Національний банк України на 15 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 791.8200 (на 14 вересня – 790.8200)
100 EUR – 1017.4887 (на 14 вересня – 1012.3287)
10 RUR – 2.5788 (на 14 вересня – 2.5774).
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