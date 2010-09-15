Україна і Бразилія співпрацюватимуть в оборонній сфері

Харків. 15 вересня. УНІАН. Кабінет міністрів України та уряд Федеративної Республіки Бразилія підписали Угоду про співробітництво в оборонній сфері.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, угоду підписали сьогодні у Києві міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ та державний міністр оборони Федеративної Республіки Бразилія Нельсон Азаведо ЖОБІНЬ.

“Ми зацікавлені в обміні досвідом в питаннях реформування і розвитку наших армій, посиленні співробітництва на рівні видів збройних сил обох країн, обміні слухачами вищих військових навчальних закладів”, - розповів про перспективні напрямки співробітництва міністр оборони України.

М.ЄЖЕЛЬ підкреслив, що, безумовно, знаковим для України і Бразилії є спільний проект “Алкантара Циклон Спейс”, в рамках якого за участю фахівців Міністерства оборони України буде створено ракетно-космічний наземний комплекс “Циклон-4”.

Крім того, М.ЄЖЕЛЬ запропонував бразильській стороні розглянути можливість участі у реалізації проекту “корвет” та інших проектах у галузі військово-технічного співробітництва.

У свою чергу державний міністр оборони Бразилія Н.А.ЖОБІНЬ підкреслив, що бразильська сторона готова у найкоротші терміни створити відповідні комісії та підкомісії, які займатимуться реалізацією досягнутих домовленостей в рамках військового та військово-технічного співробітництва.

Також в ході переговорів керівники оборонних відомств України і Бразилії обмінялися досвідом в питаннях підготовки кадрів, створенні професійного сержантського корпусу. Сьогодні ж бразильська військова делегація відвідала державне підприємство Міноборони України “Центральний проектний інститут”, де пройшла презентація проекту ракетно-космічного наземного комплексу “Циклон-4”.

Упродовж 16-17 вересня представники бразильської військової делегації планують відвідати підприємства оборонно-промислового комплексу України.