У мешканця Зміїва вилучено 0,5 кг тротилу

Харків. 16 вересня. УНІАН. Працівники обласної міліції вилучили у 56-річного мешканця міста Зміїв Харківської області 500 грамів тротилу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, тротил було виявлено в ході оперативно-профілактичних заходів «Зброя - вибухівка», які тривають у регіоні.

Крім того, 15 вересня працівниками Управління карного розшуку обласної міліції під час проведення операції в селищі Жовтневе біля покинутого гуртожитку колишнього цегельного заводу у схованці було знайдено та вилучено обріз двоствольної мисливської рушниці 12 калібру, який належить 23-річному харків’янину.

Вилучене направлено на дослідження. Місце та мета придбання встановлюються, зазначили в ЦЗГ.