Завтра в Україні 23-28°

Харків. 16 вересня. УНІАН. Завтра у західних областях України вранці та вдень очікуються дощі, на Закарпатті та у Карпатах сильні.

Температура вночі 7-12°, вдень 14-19°, у Карпатах протягом доби 6-11°. У північних та Вінницькій областях невеликий короткочасний дощ, окремі грози, температура вночі 9-14°, вдень 19-24°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території без опадів. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 18°, вдень 23-28°.

Вітер в Україні південно-західний та південний, 5-10 м/с, вдень на заході подекуди пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат до 24 м/с.

У Київській області у п’ятницю очікується невеликий короткочасний дощ (вночі місцями). Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 18-23°, у Дніпрі біля Києва 18°.