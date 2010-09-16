Букмерекери вірять у харківсьий клуб

Харків. 16 вересня. УНІАН. Харківський Металіст називають фаворитом у матчі першого туру групового раунду Ліги Європи проти угорського Дребецена.

На перемогу української команди ставки приймаються як 2,10 до 1 (чим менше коефіцієнт, тим більше вірогідність події), а перемога угорців оцінюється коефіцієнтом 3,40 до 1. Такий же коефіцієнт до речі приймають і на нічию.

За версією букмекерської контори William Hill, фаворитом матчу Динамо (Київ) з білоруським клубом. Шанси киян оцінили коефіцієнтом 1,50 до 1, перемога білорусів - 7,00 до 1. Нічийний результат - 4,00 до 1. Найвірогідніший результат поєдинку, вважають букмекери, - мінімальна перемога Динамо (коеффіцент 6,50 до 1).

На думку фахівців, Карпати можуть зазнати поразки в матчі з німецькою Борусією. На перемогу львів`ян ставки приймаються як 4,50 до 1, тоді як успіх дортмундцев оцінюється коефіцієнтом 1,83 до 1. Нічия - 3,40 до 1.