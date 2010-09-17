Укрзалізниця ввела пасажирські поїзди швидкістю 140 км/год на 1270 км дороги

Харків. 17 вересня. УНІАН. На сьогодні Укрзалізниця ввела пасажирські поїзди зі швидкостями 140 км/год на 1270 кілометрах дороги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це поінформував генеральний директор Укрзалізниці Михайло КОСТЮК на нараді представників всіх залізниць України, яка відбулася в місті Лозова Харківської області.

За словами керівника, це стало можливим, зокрема, завдяки постійному вдосконаленню технічного стану залізничних колій України.

М.КОСТЮК наголосив, що в останні роки, а особливо починаючи з 2000 року, технічний стан залізничних колій України значно змінився. Протяжність головних колій на залізобетонних шпалах збільшилася на 4650 км і становить 24160 км, або 82% від розгорнутої довжини проти 64,4% в 2000 році. Водночас, на таких залізницях як Південна, Південно-Західна і Придніпровська цей показник становить 90%. Протяжність безстикової колії збільшилася на 3400 км і становить 71% від розгорнутої довжини, а на Південній і Південно-Західній залізницях – понад 90%.

Важливим досягненням в результаті, наголосив генеральний директор Укрзалізниці, стало введеня пасажирських поїздів зі швидкостями 140 км/год. На сьогодні така швидкість діє на 1270 км. Підвищена швидкість руху пасажирських поїздів на 6240 км.

За словами М.КОСТЮКА, сьогодні Укрзалізниця удосконалює систему поточного утримання колії, інженерних споруд та земляного полотна.

На нараді було наголошено, що актуальність цього процесу зростає сьогодні у зв’язку зі збільшенням швидкостей руху, вимог до технічного стану колії та її технічним переоснащенням.