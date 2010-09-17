Розпочав роботу форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи»

Харків. 17 вересня. УНІАН. У Харкові розпочав роботу Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи».

Як передає кореспондент УНІАН, у форумі беруть участь понад 300 представників з 20 країн світу.

Так, до Харкова приїхали представники посольств Республіки Азербайджан, Соціалістичної Республіки В’єтнам, Словацької Республіки, Естонської Республіки, Республіки Індонезія, Російської Федерації, Республіки Польща, Угорської Республіки, Чеської Республіки, Китайської Народної Республіки, представники дипломатичних місій, акредитованих у Харкові, представники регіонів-побратимів та бізнес-представники різних країн світу.

Також активну участь у Форумі візьмуть представники кількох великих міжнародних організацій. Зокрема, до Харкова приїхали керівники проектів Європейського Союзу з трансферу технологій і розвитку бізнесу, директор проекту «USAID: Місцеві інвестиції та національна конкурентоспроможність», виконавчий директор «Варшавської фондової біржі» та багато інших.

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН привітав учасників економічного форуму, акцентувавши на інвестиційній привабливості Харківської області, великій науковій, промисловій і аграрній потужності регіону.

«Харківська область традиційно притягує увагу іноземних партнерів своїм економічним потенціалом. В області працює більше 600 промислових підприємств, які виробляють фактично всі види продукції, починаючи від літаків, танків, турбін, і до товарів широкого вжитку», - сказав М.ДОБКІН.

М.ДОБКІН зазначив, що у світлі «підготовки Харкова до Євро-2012» залучення іноземних інвестицій стає одним із найбільш пріоритетних завдань для влади.

«У рамках підготовки Харкова до Євро-2012 залучення іноземних інвестицій стає найбільш пріоритетним напрямком. Обладміністрацією поставлено питання про відновлення спеціального режиму інвестиційної діяльності з метою отримання іноземними інвесторами податкових пільг», - підкреслив губернатор.

М.ДОБКІН акцентував на необхідності розширення міжрегіонального та міжнаціонального співробітництва, що може допомогти «наблизити область до соціальним стандартам розвинених країн».

«Ми сьогодні відкриті як перед Заходом, так і перед Сходом. Ми хочемо, щоб партнерські стосунки між регіонами міцнішали з року в рік та приносили користь їх мешканцям», - наголосив М.ДОБКІН.

Голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ подякував присутнім за проявлений інтерес до Харківської області. Вітаючи іноземних делегатів, він запевнив, що «питання політичної стабільності» вирішені, а тому Харківщина, як у цілому Україна, є надійним партнером для іноземних інвесторів.

На пленарному засіданні економічного форуму сьогодні заплановано представлення стратегії економічних реформ регіону, інфраструктурних проектів у рамках підготовки Харкова до Євро-2012, виступ заступника директора Європейського банку реконструкції й розвитку по Україні Грема ХАТЧИНСОНА, а також виступи українських посадовців, які презентуватимуть інноваційні та інвестиційні проекти України.

Крім цього, у ході заходу будуть підписані програми про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Харківщиною та Бєлгородською, а також Курською областями.