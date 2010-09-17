Польща запропонує Харківщині співпрацю в автомобільної промисловості

Харків. 17 вересня. УНІАН. Делегація з польського міста Сосновец Селезского воєводства запропонує підприємствам Харківської області співпрацю в галузі автомобільної промисловості.

Про це в інтерн’ю кореспонденту УНІАН повідомив мер міста Сосновець Казимир ГУРСЬКИЙ.

«Цікавою для нас є важка промисловість. Сосновець - великий виробник автомобільних частин, тому зацікавлений співпрацювати в галузі автомобільної промисловості», - сказав К.ГУРСЬКИЙ.

При цьому він відмітив, що на економічний форум до Харкова приїхали і представники бізнесу та галузі охорона здоров’я, які також мають намір встановити тісні контакти.

«Нас цікавить широка співпраця: в промисловості, в економіці, обмін досвіду в галузі охорони здоров’я. Ми також дуже хочемо зробити тіснішою співпрацю громадських організацій для обміну досвідом», - додав К.ГУРСЬКИЙ.

Він відмітив, що Сосновець вже співпрацює з селищем Дергачі в Харківській області, але має намір розвивати співпрацю з усією областю.

«Це перший випадок в історії Польщі, коли 12 польських самоуправлінь регіону об’єдналися та співпрацюють за власної ініціативи. У нас разом 14 міст, де живуть близько 2 млн. чоловік. Ми дуже близькі Харкову», - підкреслив К.ГУРСЬКИЙ.

Як передавав УНІАН, сьогодні в Харкові відбувається Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», у якому беруть участь понад 300 представників з 20 країн світу. У ході Форуму буде презентовано «Книгу інвестора», а також роботи переможців Конкурсу інноваційних проектів Харківської області. Крім цього відкриється виставка «Енергія зростання», в рамках якої будуть представлені проекти більш ніж 100 учасників, з них понад 30 - представники іноземного бізнесу.

На пленарному засіданні економічного форуму сьогодні заплановано представлення стратегії економічних реформ регіону, інфраструктурних проектів у рамках підготовки Харкова до Євро-2012, виступ заступника директора Європейського банку реконструкції й розвитку по Україні Грема ХАТЧИНСОНА, а також виступи українських посадовців, які презентуватимуть інноваційні та інвестиційні проекти України.

Крім цього, у ході форуму планується підписання програми про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Харківщиною та Бєлгородською, а також Курською областями.