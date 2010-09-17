Ярославський вважає логічною перемогу 5:0 Металіста над Дебреценом

Харків. 17 вересня. УНІАН. Президент футбольного клубу «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ вважає цілком закономірною перемогу своєї команди з рахунком 5:0 над угорськм «Дебреценом» у стартовому матчі групового етапу Ліги Європи.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст» з посиланням на коментар О.ЯРОСЛАВСЬКОГО щодо вчорашнього матчу в Будапешті.

«Коли хочеш виграти, коли стараєшся, коли працюєш, то результат не змусить себе чекати», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

«Але треба не зупинятися на цьому, треба думати про те, що попереду у нас ще великий шлях» - додав президент «Металіста».

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня у стартовому матчі групового етапу Ліги Європи харківський «Металіст» переміг угорський «Дебрецен» з рахунком 5:0 на полі суперника.

«Металіст» показав найкращий результат матчів за участю трьох українських команд у груповому турнірі Ліги Європи. Майбутні суперники «Металіста» - ПСВ і Сампдорія - зіграли між собою 1:1, і таким чином «Металіст» вийшов у лідери групи І. У другому турі групового турніру ЛЄ харків’яни вдома приймають голландський ПСВ. Гра відбудеться 30 вересня на стадіоні «Металіст» у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА