Добкін і Сапронов проведуть брифінг
16:30, 17 вересня 2010Харьків
0 0
Сьогодні о 18.00
Харків. 17 вересня. УНІАН. Сьогодні у прес-центрі Харківської облдержадміністрації (вул. Сумська, 64, 5 пов., к. 170) відбудеться брифінг голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА і заступника губернатора ХОДА Юрія САПРОНОВА.
Головна тема брифінгу: підсумки Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», повідомляє сайт облдержадміністрації.
Початко – о 18.00.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter