Добкін і Сапронов проведуть брифінг

16:30, 17 вересня 2010
Харьків
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Сьогодні о 18.00

Харків. 17 вересня. УНІАН. Сьогодні у прес-центрі Харківської облдержадміністрації (вул. Сумська, 64, 5 пов., к. 170) відбудеться брифінг голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА і заступника губернатора ХОДА Юрія САПРОНОВА.

Головна тема брифінгу: підсумки Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», повідомляє сайт облдержадміністрації.

Початко – о 18.00.

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