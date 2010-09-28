На Харківщині група школярів отруїлася беладоною
10:02, 28 вересня 2010Харьків
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Шість учнів 3, 5 та 9 класів міста Первомайського, які наїлися ягід лікарської рослини Belladonna, госпіталізовані…
Харків. 28 вересня. УНІАН. У місті Первомайськ учора до дитячого відділення центральної міської лікарні госпіталізовано 6 учнів (3, 5 та 9 класів) загальноосвітньої школи № 1, які отруїлися ягодами лікарської рослини Belladonna.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на сьогодні стан потерпілих задовільний.
Подія знаходиться на контролі Головного управління МНС в Харківській області.
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