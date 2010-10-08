Меркель просить Януковича пришвидшити пошуки зниклого журналіста Климентьєва

Харків. 8 жовтня. УНІАН. Канцлер ФРН Ангела Меркель закликала президента України Віктора Януковича пришвидшити розслідування справи про зникнення головного редактора газети «Новый стиль» Василя Климентьева.

Як пише «Немецкая волна»,за інформацією уряду ФРН, Меркель торкнулася цієї теми в телефонній розмові з президентом України Віктором Януковичем, що відбулася за ініціативою української сторони. Розмова була присвячена розвитку внутрішньополітичної ситуації на Україні після того, як 1 жовтня Конституційний суд країни оголосив неконституційною політичну реформу часів «помаранчової» революції, що відкрило шлях до повернення президенту права призначати прем`єр-міністра та інших членів уряду.

Федеральний канцлер у зв`язку з цим підкреслила важливість розділення гілок влади і висловила надію на те, що новий розподіл владних повноважень на Україні сприятиме подальшому демократичному розвитку цієї країни. Ангела Меркель нагадала, що Україна є дуже важливим партнером для Європи і Німеччини, для яких має велике значення її подальший розвиток.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. У ході перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» сріблястого кольору у невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що у човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон зниклого чоловіка, однак міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що знайдений телефон не належить зниклому, його власністю є лише сім-карта.

За словами А.МОГИЛЬОВА, зараз слідство розглядає близько 10 версій зникнення журналіста, однак головною версією зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА є його службова діяльність.

Міністр МВС учора заявив, що у квартирі зниклого журналіста після обшуку було знайдено другий пістолет В.КЛИМЕНТЬЄВА, який не було знайдено під час попередніх обшуків.

Газета «Новий стиль» існує з 2004 року, відтоді вийшло 76 номерів. Друк газети здійснювався за кошти головного редактора. Основний напрям діяльності журналістів «Нового стилю» – розслідування порушень прав громадян чиновниками, правоохоронцями та суддями.