Тигипко каже, що на «Сильну Україну» тиснуть на сході

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Голова політичної партії «Сильна Україна», віце-прем’єр-міністр України Сергій ТИГИПКО заявляє про тиск на партію у східних областях України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТИГИПКО сказав на прес-конференції у Харкові.

С.ТИГИПКО повідомив, що Донецький апеляційний суд відмовив у перереєстрації назви «Сильної України» в Луганській області.

«Сьогодні зранку я дізнався, що не перереєстрували назву (партії) по всій Луганській області. Тягнули-тягнули, і сьогодні Апеляційний суд в Донецьку визнав, що це не «Сильна Україна», а «Трудова Україна» ще залишилася. І вся область фактично випадає», - сказав С.ТИГИПКО.

Він зауважив, що Апеляційний суд в Донецьку – «це остання інстанція», але юристи «Сильної України» продовжать оскаржувати це рішення.

«Ми зараз будемо судитися далі, але так вишибати цілі області – а в нас там другий рейтинг і найбільша по країні партійна організація – це чистий політичний тиск», - підкреслив С.ТИГИПКО.

Він додав, що відчувається «певний політичний тиск» на партійні осередки у Харківській області, але висловив сподівання, що розмова з головою Харківської облдержадміністрації Михайлом ДОБКІНИМ дозволить «зняти ці питання».

Довідка УНІАН. Партія «Трудова Україна» сформувалася 2000 року після розколу Трудової партії України. Установчий з’їзд відбувся 19 травня 2000 року. Головою було обрано Ігоря ШАРОВА, з листопада 2000 року - С.ТИГИПКА.

На парламентських виборах 2002 року партія брала участь у складі виборчого блоку «За єдину Україну». Загалом за результатами виборів до Верховної Ради потрапило 10 членів партії (з них 4 - за списком блоку).

На президентських виборах 2004 року партія підтримувала Віктора ЯНУКОВИЧА, С.ТИГИПКО був керівником центрального виборчого штабу В.ЯНУКОВИЧА.

У 2005-2006 роках «Трудову Україну» очолював Валерій КОНОВАЛЮК. У парламентських виборах 2006 року партія брала участь самостійно. За результатами виборів кандидати партії не пройшли до парламенту.

28 листопада 2009 року головою «Трудової України» було обрано С.ТИГИПКА. Назву партії змінено на «Сильна Україна».