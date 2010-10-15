Тигипко обіцяє презентацію Митного кодексу за тиждень
«Мінімум контакту чиновника з бізнесом»
Харків. 15 жовтня. УНІАН. Митний кодекс буде презентовано через тиждень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції в Харкові віце-прем’єр-міністр України Сергій ТИГИПКО, говорячи про міри, які допоможуть стабілізувати ціновому ситуацію на ринку.
«Якщо говорити про сільське господарство, то на підході Митне законодавство. Група з підприємців – Рада підприємців, Рада роботодавців – закінчують. За тиждень ми видамо новий підхід до митного законодавства, де буде максимум прямих норм», - сказав С.ТИГИПКА.
За його словами, норми нового Митного законодавства будуть максимально наближені до європейських.
«Завдання, як і в Податковому кодексі, так і в Митному, – мінімум контакту чиновника з бізнесом. Потрібно вийти на той варіант, як у Європі», - наголосив прем’єр-міністр.